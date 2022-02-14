منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تسحب بعض مراقبيها في شرق أوكرانيا

2022/02/13 | 23:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعض مراقبيها من منطقة دونباس في شرق أوكرانيا، في ظل القلق من جرها إلى "جنون عسكري"، في ضوء التوتر على الحدود الأوكرانيا جراء الحشد الروسي.

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