بالصور:أهالي قرية كربلائية يناشدون ’العتبة العباسية’ لتوفير المياه النقية.. والعتبة تستجيب

2022/02/13 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة العباسية المقدسة،

الاستجابة لمناشدة أهالي إحدى القرى في

محافظة كربلاء المقدسة لتوفير مياه

صالحة للشرب

وذكرت شبكة الكفيل (الموقع الرسمي

للعتبة) وتابعتها وكالة نون الخبرية

أنها كلّفت شعب

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