العتبة الحسينية تبدأ بتشييد مجمع تعليمي يتكون من 6 مدارس في ذي قار (صور)

2022/02/13 | 23:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، الاحد،

13 شباط، 2022 بدء العمل بتشييد 6 مدارس في

محافظة ذي قار جنوب العراق.

وذكر رئيس قسم المشاريع الهندسية في

العتبة المهندس حسين رضا لوكالة نون

الخبرية أن المجمع التعل

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