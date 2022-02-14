لتغيير سياستها للتعايش مع كورونا.. الحكومة البريطانية تترك القرار للسلطات المحلية

2022/02/14 | 00:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد كبير موظفي مجلس الوزراء في بريطانيا ستيف باركلي، اليوم الاحد، إن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخطط لترك القرار للسلطات المحلية في خطة لتغيير سياستها للتعايش مع كورونا.وكتب باركلي في رسالة عبر صحيفة “تلغراف” أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه إسترليني (543 مليار دولار) لمكافحة الوباء، وتريد الآن سحب يدها ماليا […]

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الحكومة البريطانية تترك القرار للسلطات المحلية أولاً على ايرث نيوز.

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