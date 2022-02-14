2022/02/14 | 00:20 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r4KLhZIdGqs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية في العراق .. قرارات مصيرية و توقيتات دستورية | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحكمة الاتحادية في العراق .. قرارات مصيرية و توقيتات دستورية | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).