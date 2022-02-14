أمن الحشد يداهم وكراً لتجار مخدرات واشتباكات عنيفة في بغداد (فيديو)

2022/02/14 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

داهمت قوة من مديرية الأمن والإنضباط للحشد الشعبي، وكراً لتجار المخدرات.وذكر بيان للمديرية انه "وحسب معلومات استخباراتية دقيقة داهمت القوة وكّرا لتجار مخدرات مما ادى الى صدام عنيف أسفر عن قتل تاجر مخدرات و اصابة اربعة و اعتقال خمسة آخرين من اتباعهِ".

وأشار الى "مصادرة 35 كغم كريستال و 40 كيلو هيروين وهويات وباجات مزورة".

وأكدت مديرية الأمن على "المضي بالنهج المتبع حاليا للقضاء على كافة فلول التجار و المهربين".

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