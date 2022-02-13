2022/02/14 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، بالتحقيق مع أسرة الطفلة "بسنت خالد" التي انتحرت بعد تعرضها لـ"ابتزاز إلكتروني" وبسبب محاولة شقيقتها الانتحار، مشيرة إلى أنه يراودها شكوك في القضية

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