صيام رونالدو عن التهديف .. يفتح الباب لرحيله عن المان يونايتد الصيف المقبل

2022/02/14 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحيفة /ذا صن/ الإنكليزية، اليوم السبت، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يفكر في مغادرة /أولد ترافورد/ معقل مانشستر يونايتد، الصيف المقبل.ووفقا للصحيفة ، فإن رونالدو أخبر أصدقاءه المقربين، أنه يشعر بعمره لأول مرة في مسيرته الطويلة والمليئة بالألقاب، وبأنه يفكر في إنهاء تجربته مع مانشستر يونايتد الصيف المقبل.وعاد رونالدو البالغ 37 عاما إلى مانشستر يونايتد الصيف الماضي، بعقد يمتد لموسمين، بعد 12 عاما من مغادرته نادي "الشياطين الحمر" إلى ريال مدريد الإسباني وبعدها إلى يوفنتوس الإيطالي.واستبعد رونالدو أكثر من مرة من التشكيل الأساسي لمانشستر يونايتد، سواء تحت قيادة أولي غونار سولشاير أو مايكيل كاريك أو رالف رانجنيك، وهو أمر لم يعتد عليه الأسطورة البرتغالي.وأضافت الصحيفة أن أسطورة البرتغال لن يعترف علنا أبدا بأن مطالب دوري الدرجة الأولى الإنكليزي أصبحت أكثر من اللازم، حتى بالنسبة لمتعصب لياقة بدنية مثله.وأكملت أن رونالدو يتفهم ضرورة العمل بجد أكثر للحفاظ على لياقته البدنية، لكنه سيحاول الرحيل في الصيف، إذا لم يتغير وضعه ووضع النادي.وأكدت أن رونالدو لن يقبل بأن يكون لاعبا بديلا، بعد عودته إلى مانشستر يونايتد في هذا العمر.ولم يسجل المهاجم المخضرم في خمس مباريات هذا الموسم وظل على مقاعد البدلاء معظم مواجهة الثلاثاء الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1 أمام بيرنلي ومواجهة اليوم مع ساوثهامبتون.وختمت الصحيفة أن وضع مانشستر يونايتد في جدول ترتيب فرق البريميرليغ، سيكون حاسما في مصير رونالدو، ففي حالة عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيكون بذلك بمثابة نهاية رحلة الدون في "أولد ترافورد"./انتهى3

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