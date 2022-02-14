"كسرًا للاحتكار".. امتداد والجيل الجديد يعلنان مرشحهما لرئاسة الجمهورية

2022/02/14 | 00:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلن تحالف "من أجل الشعب"، الأحد، عن مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال تحالف امتداد عبر بيان صدر في 13 شباط/فبراير، إنه "انطلاقًا من إيماننا بعراق واحد موحد من شماله إلى جنوبه وكسرًا لاحتكار الأحزاب السياسية في تبادل الأدوار لترشيح منصب رئيس الجمهورية بين حزبين منذ 2003 إلى يومنا هذا وانطلاقًا من مشتركاتنا الوطنية مع أخواننا في حراك الجيل الجديد يعلن تحالف من أجل الشعب مرشحه لرئاسة الجمهورية ريبوار عبد الرحمن ليكون ممثلاً حقيقيًا لإرادة الشعب بجميع أطيافه".

ويضم تحالف من أجل الشعب حراك الجيل الجديد وتحالف امتداد.

ودخل تحالف امتداد المنبثق من ساحات الاحتجاج إلى الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 لأول مرة وحصد 9 مقاعد في مجلس النواب، ويترأسه علاء الركابي.

فيما حصد حراك الجيل الجديد على 9 مقاعد أيضًا، ويترأسه رجل الأعمال شاسوار عبد الواحد المعروف بمعارضته لحكومة إقليم كردستان والحزبين الكرديين، كما عارض الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق في أيلول/سبتمبر 2017.

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