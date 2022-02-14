ناشط مصري موقوف احتياطيا يبدأ إضرابا عن الطعام

2022/02/14 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ ناشط في المجتمع المدني المصري يعنى بالدفاع عن الحقوق الشخصية إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه الاحتياطي منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلنت الأحد "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".

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