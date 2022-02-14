برفقته 13 عجلة.. الصدر يصل إلى محافظة كربلاء لزيارة المراقد الدينية (فيديو)

2022/02/14 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، الى محافظة كربلاء.

وقال مراسلنا ان الصدر وصل الى كربلاء وسط ترحيب كبير، بهدف زيارة المراقد الدينية، برفقته 13 عجلة.

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