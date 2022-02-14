صراع الناتو و روسيا حول اوكرانيا! - عادل احمد

2022/02/14 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد لايزال خطر الحرب مع أوكرانيا احتمالا قويا خاصة بعد تشديد ضجة الاعلام الغربي وتصريحات المسؤولين السياسيين الغربيين حول الهجوم الوشيك للقوات الروسية على أوكرانيا.



والتي حشدت عشرات الالاف من قوتها المسلحة على الحدود الأوكرانية .



ولماذا كل هذه الضجة، وهذا الحشد من القوات العسكرية وارسال المعدات العسكرية الغربية الى أوكرانيا؟ اذن ماهو اصل الدعاية الإعلامية و ظاهر المسألة وما هو الجوهر والهدف الحقيقي لك ......





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