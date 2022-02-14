الكاظمي يعزي بوفاة رئيس الكنيسة الشرقية القديمة

2022/02/14 | 01:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتعزية بوفاة البطريرك مار ادي الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم .وقال الكاظمي في تغريدة :" فارقنا راحلا الى عالم الرحمة البطريرك مار ادي الثاني رئيس الكنيسة الشرقية القديمة في العراق والعالم .وبانتقاله الى جوار الباري نكون قد خسرنا صوتا للمحبة وراعيا للسلام والتآخي " .واضاف :" لقلوب اهله ومحبيه خالص العزاء ، والمواساة لمسيحيي الرافدين وسائر ابناء شعبنا "./ انتهى2

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