2022/02/14 | 01:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: IpTco_z61RI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الأبيض: البيت السياسي الشيعي أوهن من "بيت العنكبوت") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الأبيض: البيت السياسي الشيعي أوهن من "بيت العنكبوت") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).