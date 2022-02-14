كندا تسحب قسما من عسكرييها المنتشرين في أوكرانيا

2022/02/14 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الكندية، الأحد، أنها قررت أن "تنقل مؤقتا" قسما من طاقمها العسكري المتمركز في أوكرانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا بسبب الوضع في المنطقة.

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