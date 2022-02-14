نائب قائد العمليات المشتركة ودرجال يبحثان الاستعدادات الخاصة بافتتاح ملعب الزوراء

2022/02/14 | 02:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري، مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاستعدادات الجارية الخاصة بافتتاح ملعب الزوراء الدولي.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري، التقى في مقر القيادة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال"، مبينا انه "في بداية اللقاء رحب النائب بضيفه وبحث معه جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون المستمر بين القيادة والوزارة خاصة في دعم الشباب والرياضة بما يخدم المصلحة العامة وإيجاد الأجواء المناسبة للمحافل والبطولات التي تقام في البلاد وافتتاح المقرات والمؤسسات الرياضية". وأضاف، "كما جرى بحث الاستعدادات الجارية الخاصة بافتتاح ملعب الزوراء الدولي والإجراءات التنظيمية له، والعمل على تقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية".

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