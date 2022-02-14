المنافسة تشتد على رئاسة العراق.. وفرص

2022/02/14 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبعدت المحكمة الاتحادية العراقية مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الأقوى لرئاسة الجمهورية، هوشيار زيباري، لكون ترشيحه لا يتفق مع الشروط الدستورية التي توجب أن يكون المرشح للرئاسة "يتمتع بسمعة حسنة" وخبرة سياسية.

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