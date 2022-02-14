كرنفال نيس يستعيد جمهوره بعد توقف سنة

2022/02/14 | 03:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيس‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أقبل‭ ‬جمهور‭ ‬كبير‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬الكرنفال‭ ‬الـ137‭ ‬لمدينة‭ ‬نيس‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعدما‭ ‬ألغي‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬نتيجة‭ ‬الظروف‭ ‬الصحية‭.‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الكرنفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1873،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬كرنفالات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظيريه‭ ‬اللذين‭ ‬يقامان‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬البرازيلية‭ ‬والبندقية‭ ‬الإيطالية‭.‬ في‭ ‬البرازيل‭ […]

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