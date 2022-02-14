ليلة الحشيش والبيرة - سعود سالم

2022/02/14 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم هواجس السيد نون٣-;-٢-;- - البار كان قلقه يزداد حدة من لحظة لأخرى وإحساسه بالإختناق جعله يغير مكانه ويجلس على طاولة قريبة من المدخل.



يحس كأنه في صحراء قاحلة محاط بالرمال من كل جانب وشمس ملتهبة تحرق جسده ووجهه وتتيبس شفتيه من العطش.



ويأتيه صوت لم يستطع تحديد مصدره، ربما مجرد ذكريات بعيدة، يحكي قصة عن التمر المختلط بالتراب الذي ذاقه للمرة الأولى بعد ما فاجأته العاصفة الرملية، وتاه لعدة ......





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