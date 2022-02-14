على القبر في يوم الشهيد الشيوعي - محمد علي الشبيبي

2022/02/14 | 03:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الشبيبي بمناسبة يوم الشهيد الشيوعي يوم 14 شباط من كل عام، أنشر أدناه مرثيتين لوالدي علي محمد الشبيبي شقيق الشهيد حسين محمد الشبيبي (صارم).



المرثية الأولى كانت بمناسبة أول زيارة له لقبر أخيه الشهيد صارم وكانت بعنوان "على القبر".



ولا أريد أن أعلق على ما تفيض به المرثية من مشاعر ألم وغضب على هذا المصاب العظيم، وإنما أترك ذلك للقارئ الكريم، وكتب والدي مرفقا معها هذا التوضيح:[السبت 12/08/1950 مرّ أكثر من ......





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