بغداد:الإعدام لضابط ومخبر تسببا بمجزرة جبلة خلال عملية أمنية كاذبة

2022/02/14 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ اصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬بابل‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬الأحد‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬ضابط‭ ‬برتبة‭ ‬مقدم‭ ‬ومخبر‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬استندت‭ ‬الى‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬وانتهت‭ ‬بوقوع‭ ‬مجزرة‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرين‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬بينهم‭ ‬نساء‭ ‬و‭ ‬أطفال‭.‬ والحكم‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬قابل‭ ‬للتمييز،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬بابل‭ ‬مطلع‭ ‬على‭ ‬القضية‭ […]

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