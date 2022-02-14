الرئيس والبرغي والمدّعي والمدّعى عليه

2022/02/14 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لا‭ ‬اكترث‭ ‬للمهاترات‭ ‬التي‭ ‬تلبس‭ ‬لبوس‭ ‬القضايا‭ ‬والدعاوى‭ ‬القانونية‭ ‬بين‭ ‬السياسيين،‭ ‬لأنّ‭ ‬تجربة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬تحيل‭ ‬الى‭ ‬حقيقة‭ ‬مستقرة‭ ‬في‭ ‬ضمائر‭ ‬الملايين‭ ‬مفادها‭ ‬انّ‭ ‬السياسي‭ ‬المدّعي‭ ‬والسياسي‭ ‬المدّعى‭ ‬عليه‭ ‬مدانان‭ ‬بنفس‭ ‬المقدار،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬انتصرت‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬لفلان‭ ‬ضد‭ ‬علان،‭ ‬انّهم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البراغي‭ ‬المزنجرة‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬العملية‭ […]

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