جدل‭ ‬حول‭ ‬تصريح‭ ‬وزير الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بشأن‭ ‬جهود‭ ‬منع‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬

2022/02/14 | 03:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفير‭: ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تبالي‭ ‬بالعقوبات‭ ‬الغربية بروكسل‭ -‬لندن‭- ‬الزمان شبّه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الغربية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬غزو‭ ‬روسي‭ ‬محتمل‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬باسترضاء‭ ‬ألمانيا‭ ‬النازية‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.‬ وصرّح‭ ‬والاس‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬صنداي‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يرسل‭ ‬حشوده‭ ‬العسكرية‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ […]

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