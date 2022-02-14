2022/02/14 | 03:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سفير: روسيا لا تبالي بالعقوبات الغربية بروكسل -لندن- الزمان شبّه وزير الدفاع البريطاني بن والاس الجهود الدبلوماسية الغربية الرامية إلى منع غزو روسي محتمل لأوكرانيا باسترضاء ألمانيا النازية قبل الحرب العالمية الثانية. وصرّح والاس لصحيفة «صنداي تايمز» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن أن يرسل حشوده العسكرية إلى أوكرانيا «في أي وقت» معتبرا أن الدول […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل حول تصريح وزير الدفاع البريطاني بشأن جهود منع الغزو الروسي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدل حول تصريح وزير الدفاع البريطاني بشأن جهود منع الغزو الروسي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدل حول تصريح وزير الدفاع البريطاني بشأن جهود منع الغزو الروسي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).