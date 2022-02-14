اللجان البرلمانية.. بين المحاصصة والاختصاص

2022/02/14 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يتم تشكيل اللجان البرلمانية العراقية؟

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