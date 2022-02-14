إضافة 100 ألف برميل نفط إلى الإنتاج

2022/02/14 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: نافع الناجي

أسفرت عمليات تطوير حقل الفيحاء ضمن مكمن اليمامة النفطي الجديد في محافظة البصرة عن إضافة 100 ألف برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية الوطنية.

وقال مدير شركة نفط البصرة خالد حمزة لـ"الصباح": إن "الإنتاج النفطي في هذا المكمن بدأ مؤخراً بعد إكمال عمليات حفر الآبار"، مبيناً أن "خطة الشركة في الرقعة التاسعة تتمثل بحفر نحو (13) بئراً، ونحن مستمرون بعمل حفر آبارٍ تقييمية في هذه الرقعة المهمة" .من جهته، قال مدير قسم شؤون الرقعة الاستكشافية لشركة نفط البصرة، عماد كاظم لـ"الصباح": إن "الطاقة الإنتاجية المستهدفة تبلغ 100 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى، فضلاً عن معالجة الغاز المصاحب بالتزامن مع إنتاج

النفط"

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