خطر الإصابة بكورونا على القلب.. علماء يتوصلون إلى نتائج مقلقة

2022/02/14 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حتى في حالات الإصابة "الخفيفة" بفيروس كورونا، فإن مخاطر الإصابة بمرض في القلب بعدها مرتفعة بشكل واضح، بحسب دراسة نشر نتائجها موقع Nature العلمي، الأحد.

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