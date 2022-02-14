مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 

2022/02/14 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل فتى فلسطيني يبلغ 17 عاما برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات قرب جنين في الضفة الغربية، وفق ما أفادت، الاثنين، وزارة الصحة الفلسطينية، ووكالة الأنباء الرسمية "وفا".

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