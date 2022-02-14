سوبر بول.. لوس أنجليس رامز يفوز على سينيسناتي بنغالز

2022/02/14 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز فريق لوس أنجليس رامز لقب البطولة في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية "سوبر بول" بنسخته الـ 56، بعد فوزه على سينيسناتي بنغالز بـ23 نقطة مقابل 20.

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