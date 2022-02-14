2022/02/14 | 07:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع أحرز الأمريكي رايلي أوبيلكا ثالث لقب في مسيرته، بفوزه على مواطنه جنسون بروكسبي 7-6 (7-5) و7-6 (7-3)، في نهائي بطولة دالاس الأمريكية للتنس .وفي الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية، تقدم أوبيلكا 3-0، ثم 6-3، قبل أن يفوز بالمباراة.وكان أوبيلكا قد خاض أطول شوط فاصل، في تاريخ دورات المحترفين منذ عام 1990، عندما فاز به بنتيجة 24-22 على مواطنه الآخر، جون إيسنر، في نصف نهائي هذه البطولة ، ولم يخسر أوبيلكا الفارع الطول (2.11 م) أي مجموعة طوال هذه المسابقة.يذكر ان بروكسبي، فكان يخوض ثاني مباراة نهائية في مسيرته، وكان قد خسر الأولى أيضاً في نيوبورت، خلال تموز الماضي.المصدر/ كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمريكي أوبيلكا يحرز لقب بطولة دالاس الأمريكية للتنس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمريكي أوبيلكا يحرز لقب بطولة دالاس الأمريكية للتنس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).