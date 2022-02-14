هل من رأسمالية حقة - مصعب قاسم عزاوي

2022/02/14 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: هل تعتقد بوجود نظام رأسمالي حقيقي في أي دولة في العالم؟مصعب قاسم عزاوي: الإجابة المختصرة هي «لا» قاطعة جازمة، إذ أنه لو وجد نظام رأسمالي حقيقي في أي دولة من دول الأقوياء فإنه سوف يتهاوى خلال مدة قصيرة قد لا تتجاوز بضعة أسابيع، حيث أن ما يوجد في الدول المتقدمة هو نموذج صارخ لرأسمالية ......





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