برشلونة يعلن التشخيص المبدئي لإصابة أراوخو

2022/02/14 | 07:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي برشلونة الاسباني، التشخيص المبدئي لإصابة مدافعه الاوروغوياني رونالد أراوخو.وذكر النادي في بيان مقتضب ترجمته “ايرث نيوز” أن “لاعب الفريق الأول رونالد أراوخو يشعر ببعض الانزعاج في قدمه اليسرى”.وأضاف النادي في بيانه أن “اللاعب سيجري المزيد من الاختبارات لمعرفة أسباب الآلام”.وتعرض أراوخو للإصابة في الدقيقة 46 خلال مباراة برشلونة […]

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