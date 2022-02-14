القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية

2022/02/14 | 08:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت الدوريات والمفارز التابعة لمركزي الشنافية والصادق من القاء القبض على اربعة مطلوبين بمواد قانونية مختلفة من بينها جنائية تتعلق بالسرقة”.وأضافت انه “تم التحقيق معهم لغرض إحالتهم إلى القضاء […]

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