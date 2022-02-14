2022/02/14 | 08:07 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: منح الفيزا في المطارات اسهم في زيادة اعداد الوفود السياحية الى اهوار واثار المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/14 | 08:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: منح الفيزا في المطارات اسهم في زيادة اعداد الوفود السياحية الى اهوار واثار المحافظة) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: منح الفيزا في المطارات اسهم في زيادة اعداد الوفود السياحية الى اهوار واثار المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).