2022/02/14 | 08:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن رضاه بالتعادل القاتل (2-2)، أمام إسبانيول ضمن الجولة 24 من الليجا.وقال تشافي، خلال تصريحات بعد المباراة ان " النقطة إيجابية، ومررنا بلحظات جيدة في كلا الشوطين، والخصم صنع القليل من الفرص في الهجوم لكنه كان أكثر فاعلية ودفعنا ثمن ذلك وكان من الممكن أن نخسر في النهاية".وأضاف تشافي ان " البرشا ما زال في الصراع على مراكز دوري الأبطال، ويجب أن نواصل القتال، واليوم كانت مباراة قوية والمتصدر خسر على هذا الملعب، وكان بامكاننا الفوز ".وتابع تشافي ان "علينا أن ننتقد أنفسنا، ولا يجب أن نستقبل مثل هذه الأهداف، وكنا جيدين في الهجوم، لكن علينا أن نتحسن ونكون أكثر فعالية ".وأردف تشافي : "لو خسرنا لكانت خطوة إلى الوراء، لكن هذا ملعب صعب، لكننا لعبنا جيداً على الرغم من أننا لم نلعب بنفس الطريقة التي كنا عليها ضد أتلتيكو مدريد ".واستكمل تشافي ان "إصابة أراوخو كانت مزعجة لنا، ونفس الشيء مع طرد جيرارد بيكيه، فكلاهما خسارة لنا، وسوف نلعب باللاعبين المتاحين ".المصدر/ كورة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشافي : النقطة ايجابية وسنواصل القتال حتى النهاية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشافي : النقطة ايجابية وسنواصل القتال حتى النهاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).