2022/02/14 | 08:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d7eluf5Z6E0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تدمير المنتج الوطني.. المنتجات الايرانية تغزو اسواق البصرة | تقرير: اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تدمير المنتج الوطني.. المنتجات الايرانية تغزو اسواق البصرة | تقرير: اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).