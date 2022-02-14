فيلم “قتل على ضفاف النيل” يتصدر إيرادات السينما الأميركية

2022/02/14 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدر فيلم الإثارة والغموض الجديد (دث أون ذا نايل) “قتل على ضفاف النيل” إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 12.8 مليون دولار.والفيلم بطولة كينيث براناه وتوم بيتمان وأرمي هامر وإيما ماكي ومن إخراج كينيث براناه.وتراجع الفيلم الكوميدي (جاكاس فوريفر) أو “أحمق للأبد” من المركز الأول إلى المركز الثاني […]

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