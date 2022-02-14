البلداوي: بعض اللجان يتقدم لها 100 نائب .. تحتاج اتفاق سياسي

2022/02/14 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاثنين، على اهمية حسم اللجان النيابية داخل البرلمان، لافتا الى ان بعض اللجان يتقدم لها اكثر من 100 نائب، وهو مايحتاج الى اتفاق مابين الكتل السياسية لضمان التوزيع العادل على اللجان وبحسب الاختصاصات.وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “العراق بحاجة الى الاسراع بحسم اللجان النيابية وتشكيلها […]

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