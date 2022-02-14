اصابة 11 شخصاً بحادث طعن في احدى الولايات الامريكية

2022/02/14 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصاب مجهول مسلح بسكين 11 شخصا في مدينة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو في جنوب غرب الولايات المتحدة، قبل أن يتم القبض عليه، حسبما أفادت الشرطة المحلية.وذكرت الشرطة عبر “تويتر” أنها تجري تحقيقات في سبعة مواقع جريمة محتملة في أنحاء المدينة وسط تقارير عن إصابة 11 شخصا جراء هجوم بسكين.وأشارت الشرطة إلى […]

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