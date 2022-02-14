خبير قانوني: سنكون امام 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/02/14 | 08:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان مجلس النواب سيكون امام 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية بعد اغلاق باب الترشح للمرة الثانية للمنصب الرئاسي.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قبول ترشح زيباري استند الى جملة اسانيد قانونية منها مايتعلق بقانون الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لعام 2012 […]

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