عالمياً.. النفط يعاود الارتفاع ويصل لاعلى مستوى منذ اكثر من 7 سنوات

2022/02/14 | 08:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت […]

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النفط يعاود الارتفاع ويصل لاعلى مستوى منذ اكثر من 7 سنوات أولاً على الايام نيوز.

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