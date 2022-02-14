الطائي يحذر من اثارة الفوضى في ظل تأخر حسم ملف الحكومة

2022/02/14 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، الاثنين، ان المزيد من المشاكل وحالات الفوضى قد تعصف بالبلاد الى ما لا يحمد عقباه في ظل الخلافات السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات السياسية القائمة وعدم تقديم التنازلات بين الأطراف المتنازعة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ما حدث في ميسان قد يتكرر في محافظات أخرى، خصوصا […]

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