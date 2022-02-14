مقتل وإصابة 31 فلسطينياً خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي

2022/02/14 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصيب 30 فلسطينيا وعدد من المتضامنين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس.وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، من بين الإصابات طفل و3 مسعفين ومتضامنين أجنبيين، فيما تنوعت الإصابات بين الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت التي تسببت بحروق واعتداء بالضرب ورش غاز […]

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