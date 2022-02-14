القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في ذي قار

2022/02/14 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأثنين، عن إلقاء القبض على 17 متهماً بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز مركز شرطة الإصلاح والفداء ألقت القبض على متهم وفق المادة 435 ق.ع، فيما تمكنت سيطرة الفجر من القبض على متهمين اثنين وفق المادة […]

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