الاتحاد: لن نستبدل صالح وسنطعن بفتح باب الترشح للرئاسة

2022/02/14 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، ان حزبه متمسك ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية ولن يقدم شخصية أخرى لهذا المنصب، لافتا الى ان الحزب لديه نية للطعن بقرار فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب للمنصب المذكور.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال متمسكا ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية ولن […]

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