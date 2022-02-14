كاميرا توثق أول مرة يتمكن فيها جدّ من معانقة حفيده بعد إصابته بجلطة دماغية.. شاهد رد فعله العاطفي

2022/02/14 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفن يوبانكس أصيب بجلطة دماغية منذ ثماني سنوات، تركت ذراعه اليسرى ضعيفة وجعلت من الصعب عليه معانقة الناس بذراعيه.منذ ذلك الحين، كانت أمنيته الأكبر هي أن يتمكن من معانقة الناس مرة أخرى.لذلك، ابتكرت ابنته، إميلي سيسكو، وهي أستاذة مساعدة في قسم العلاج المهني في جامعة ولاية أركنساس الأمريكية، مع طلابها، طريقة لكي يتمكن كيفن من العناق باستخدام ذراعيه مرة أخرى ووثقت اللحظة التي تمكن فيها من معانقة حفيده مرة أخرى لأول مرة على الفيديو

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