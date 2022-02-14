بعد الحد من حالات التهريب .. شركة توزيع المنتجات النفطية تتهم جهات تحاول استهدافها

2022/02/14 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اتهمت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأحد، جهات معينة بمحاولة استهدافها بعد محاولتها حصر حالات التهريب وضمان حق المواطن من خلال المنتوجات النفطية وإبقاء الأسعار على ماهي عليه.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب لـ(بغداد اليوم ) انه "في الوقت الذي تؤكد فيه شركة توزيع المنتجات النفطية إيمانها بحرية التعبير ومبدأ احترام الرأي والرأي الآخر فضلاً عن تقبلها للنقد الموضوعي الهادف الى تشخيص الخلل أينما وُجد وَمعالجته وفق السياقات لكن الامر يجب ان لايتعدى لعمليات الاستهداف حيث ان بعض الجهات المتضررة من إجراءات أدارة شركة توزيع المنتجات النفطية الاخيرة بمحاربة التهريب وتجار الأزمات هم من يعملون على استهداف إجراءات الشركة".

وطالب "هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف مهزلة حالات التضليل والتحريض من قبل بعض وسائل الأعلام ضد الشركة".

فيما دعا (بغداد اليوم) الى "إجراء لقاء خاص لغرض إيضاح الأمر امام الرأي العام وكشف الحقائق للجمهور وبالوثائق والأدلة".

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