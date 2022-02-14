دانا الكاتب لـ / نينا / : قرار المحكمة سيكون لصالح زيباري لاستيفائه الشروط المطلوبة كافة

2022/02/14 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني دانا الكاتب ان مرشح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري مستوف لكافة الشروط القانونية المطلوبة للترشح.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قرار المحكمة الاتحادية العليا سيكون لصالح / هوشيار زيباري/ لانه مر بكل الفترات الخاصة بشروط رئيس الجمهورية وبكتب رسمية من النزاهة والتعليم العالي والادلة الجنائية وغيرها.واضاف الكاتب ان المحكمة وباطلاعها على كافة هذه الكتب الرسمية سيكون لها نفس القرار بان المرشح مستوف للشروط.ومن المقرر ان تعلن المحكمة الاتحادية العليا اليوم قرارها بشان الدعوى المقدمة ضد ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني / هوشيارزيباري/ لمنصب رئيس الجمهورية./انتهى3

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