إحباط محاولة تهريب شاحنتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ طريبيل الحدودي

2022/02/14 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت ملاكات هيئة المنافذ الحدودية في منفذ طريبيل شاحنتين خارج الحرم الكمركي معدتين للتهريب ومخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.وذكرت الهيئة في بيان , اليوم الاحد , انه من خلال الكشف والمطابقة في نقطة البحث والتحري تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة من (بروتين الصويا) والمصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة (نكهات غذائية) ولا توجد موافقات رسمية وإجازة استيراد خاصة بالبضاعة.واضافت , انه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك طريبيل لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين"./انتهى2

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