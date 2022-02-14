بين الهلال وبالميراس... لاعب تشيلسي يجيب CNN بالعربية حول المنافس الأصعب

2022/02/14 | 09:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تحقيق لقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ الفريق، أكد الظهيران الأيسران لتشيلسي، ماركوس ألونسو ومالانغ سار، لـCNN بالعربية.أنهما دائما في خدمة الفريق معربين عن سعادتهما بالفوز باللقب الأول لمونديال الأندية

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