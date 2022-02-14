النفط يسجل ارتفاعا جديدا ويلامس الــ 96 دولاراً

2022/02/14 | 09:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، متجهة نحو أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسي محتمل لأوكرانيا إلى فرض عقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا وتعطيل صادرات الطاقة من أكبر منتج في العالم.وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 95.73 دولار للبرميل بزيادة 1.29 دولار أو 1.4% بعد أن سجلت […]

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